Доминикана депортировала в РФ мужчину, обвиняемого в неуплате налогов на 1,1 млрд руб.

Власти Доминиканы депортировали в РФ мужчину, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов более чем на 1,1 млрд рублей, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным следствия, фигурант в 2017-2020 годах являлся бенефициарным совладельцем и фактическим руководителем коммерческого предприятия.

Волк уточнила, что предприниматель и его сообщники предоставляли налоговые декларации с фиктивными данными с тем, чтобы уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость. После того, как о его схемах стало известно, бизнесмен сбежал за границу.

Правоохранители на основании материалов ГУ МВД России по Москве объявили его в международный розыск.

В аэропорту Санто-Доминго во вторник, 21 апреля 2026 года, силовики Доминиканы передали фигуранта российским полицейским, заметила представитель ведомства.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ, предусматривающей, в том числе, лишение свободы на срок до пяти лет.