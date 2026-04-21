Фабрика по производству фейерверков взорвалась в Индии

В штате Керала на юге Индии произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков. Погибли 13 рабочих, около 40 получили ранения, пишет The Hindu.

Инцидент произошел через два дня после того, как в воскресенье, 19 апреля, в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в городе Вирудхунагар, штат Тамилнад, погибли 25 человек, уточнили журналисты.

По данным газеты, взрыв был настолько сильным, что из восьми складов, относящихся к фабрике, пять были полностью уничтожены. Здания разлетелись на куски, обломки и камни занесло взрывом далеко на окружающие поля.

Оглушительный взрыв, слышимый за несколько километров, первоначально вызвал панику среди жителей, многие из них приняли его за землетрясение. Густые клубы дыма окутали район, и огонь перекинулся на близлежащие деревья.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб, начали спасательные работы, а также сбор фрагментов тел погибших сотрудников.

Вторичный взрыв во время спасательных работ вынудил команды сократить масштабы деятельности и действовать с повышенной осторожностью.

Пострадавшие доставлены в клиники, врачи оценивают состояние многих из них как тяжелое: один мужчина получил ожоги более 90% поверхности тела, еще четверо — около 70%.

Министр здравоохранения Вина Джордж распорядилась обеспечить специализированную медицинскую помощь пострадавшим. В больницах приняты экстренные меры, развернуты дополнительные машины скорой помощи.