17-летний подросток изнасиловал и жестоко убил 2-летнего приемного брата

В Калифорнии 17-летнего подростка обвинили в убийстве двухлетнего приёмного брата Джексона Хуареса. Малыш скончался в больнице после жестокого избиения и изнасилования, сообщает полиция Сан-Хосе.

5 апреля правоохранители получили сообщение о ребёнке, который лежал без сознания в своей кроватке. Тело малыша было покрыто синяками. Джексона в критическом состоянии доставили в больницу. Четыре дня спустя, 9 апреля, он умер.

По данным следствия, издевательства начались в феврале, когда мальчика поместили в приёмную семью к родственникам. 8 апреля полиция арестовала 17-летнего приёмного брата Джексона, который также приходился малышу кузеном. После смерти ребёнка обвинения переквалифицировали в убийство. Подростку предъявили девять новых тяжких пунктов, включая насилие над ребёнком, повлёкшее смерть, и изнасилование.

Выяснилось, что приёмная мать мальчика ранее была судима за жестокое обращение с детьми. Её также задержали за неполное сотрудничество со следствием.