СК назвал возможные причины гибели туристов в горах Бурятии

СК России назвал возможные причины гибели туристов в горах Бурятии
Камнепад или падение с высоты могут быть возможными причинами гибели туристов в горах Бурятии. Об этом сообщил Следственный комитет России в «Максе».
Как считает следствие, 18 апреля группа туристов, которая прибыла из Красноярска в населенный пункт Монды Окинского района Бурятии с целью восхождения к пику Мунку-Сардык, вышла из базового лагеря. 20 апреля туристы достигли вершины. После этого они стали спускаться вниз в связках по несколько человек. Последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Остальные путешественники поднялись для поисков пропавших людей и нашли их тела.
«У женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты. Для установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказали в ведомстве.
В данный момент сотрудники Следственного комитета допрашивают директора зарегистрированной в Красноярске туристической фирмы, ее заместителя и гида-инструктора, а также организаторов указанного тура.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее спасатели добрались до места тургруппы на горе в Бурятии.