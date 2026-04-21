Пьяный мужчина проспал 10 часов вместе с младенцем в подъезде дома

Нетрезвый москвич вынудил своего новорожденного сына провести ночь на лестничной площадке дома. Грудничка и его невменяемого папу, мирно спавшего рядом, обнаружили утром удивленные жильцы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в доме на Мурановской улице. Папа мальчика, работающий в пункте выдачи заказов, и раньше не отличался примерным поведением — он неоднократно напивался, задерживался стражами порядка и привлекался к административной ответственности. Но на этот раз он превзошел сам себя. На ночь глядя пьяный папа решил погулять со своим четырехмесячным сыном. Завершив моцион, он поднялся с коляской на 12-й этаж, но на то, чтобы зайти в квартиру, сил у отца уже не хватило. Нетрезвый мужчина лег на пол и уснул. Его не разбудил даже истошный крик сына. Только в 10.30 на следующее утро привлеченные странным шумом соседи увидели дикую сцену и вызвали полицию и врачей. Младенца пришлось госпитализировать — ему поставили диагноз «белково-энергетическая недостаточность» (обычно ее провоцирует длительное голодание) и «острый дакриоцистит» (воспаление слезного мешка).

Против папы возбудили уголовное дело по статье 125 УК - «оставление в опасности». Мировой судья судебного участка №83 района Бибирево приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей.