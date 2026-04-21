Российский подросток подобрал сверток с деньгами со скрытой химловушкой

13-летний подросток в Перми подобрал на улице сверток с деньгами, после чего в нем взорвалась химловушка. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что госпитализация не потребовалась — подросток получил легкие ожоги. В данный момент ситуацию расследуют правоохранители.

Согласно информации источника, в свертке была спрятана химловушка «Кукла» — это устройство разбрызгивает вокруг краску после активации. Такие приспособления используют в сейфах на случай взлома.

Напомним, что похожий случай произошел в прошлом году. Тогда ребенок в подмосковном Красногорске поднял сверток с деньгами, который он нашел возле детской площадке. После этого произошел взрыв — ребенку оторвало пальцы на руке.