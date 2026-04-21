Россиянин избил таксиста за то, что тот отказался его везти

В Саратове пьяный мужчина набросился на таксиста с кулаками за то, что тот отказался его везти. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 27 марта в микрорайоне Юриш, когда 57-летний таксист принял заказ и прибыл по указанному адресу. К машине подошел нетрезвый клиент — между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, причиной которой стал отказ водителя выполнять поездку.

После этого агрессивный клиент избил таксиста. Позже медики зафиксировали у пострадавшего ссадины на лице, кисти и колене. Правоохранители задержали нападавшего, им оказался 42-летний житель Заводского района, уже имеющий за плечами криминальное прошлое. В свое оправдание он заявил, что сорвался из-за отмены заявки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.