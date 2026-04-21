Дачник подорвался на найденной на участке коробке

В СНТ «Чайка» Всеволожского района Ленинградской области взорвалось самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля, подробности о нем появились в СМИ 21 апреля.

По данным следствия, 36-летний дачник, находясь на участке частного дома, нашел пакет, внутри которого находилась картонная коробка, обернутая в синюю ткань. После того, как мужчина ее поднял, произошел взрыв.

Скорая доставила пострадавшего со множественными ранениями головы и тела в клинику. Врачи диагностировали у него минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение мозга и легкую степень контузии, оказали необходимую помощь.

«Следственным отделом по городу Мурину СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в ведомстве.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ребенок поднял с земли неизвестный предмет и положил его в карман. После этого прозвучал взрыв. У пострадавшего травматическая ампутация пальцев, его доставили в больницу.