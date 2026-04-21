Названы исполнители серии терактов в российском регионе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым мужчинам за совершение терактов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что с декабря 2023 года по январь 2024 года житель Ростовской области Григор Мурадян получил предложение за деньги поджигать объекты энергетической инфраструктуры. К нему присоединились жители Адыгеи Эльдар Кармеев и Рафаел Киракосян, а также житель ДНР Иван Оанч. В декабре 2023 года они изготовили зажигательную смесь и отправились на поджог трансформаторной подстанции.

5 января 2024 года Мурадян и Кармеев предприняли попытку устроить поджог на пункте контроля управления узла магистрального нефтепровода в Ростове-на-Дону, однако им помешал дежурный вооруженный наряд охраны. 7 января 2024 года Мурадян и Киракосян подожгли еще одну трансформаторную подстанцию.

В результате им назначили от 13 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд назначил на 5 мая рассмотрение уголовного дела 11 участников террористического сообщества, готовивших в 2024 году подрывы зданий МВД, ФСБ и воинской части в Дагестане.