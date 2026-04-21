«Мне было скучно»: пенсионерка подожгла голого мужа

В США вынесен приговор 66-летней жительнице Пенсильвании, которая убила своего 84-летнего супруга, облив его горючей жидкостью. Женщина призналась, что совершила преступление от скуки и усталости ухаживать за пожилым мужем.

Трагедия произошла в июне 2022 года. Эвелин Зигерелли-Хендерсон позвонила в службу спасения только в пятом часу утра и спокойным голосом сообщила, что её муж Кармен, вероятно, мертв. Когда полиция прибыла на место, тело 84-летнего мужчины уже несколько часов лежало обгоревшим и полностью обнаженным на крыльце их дома.

Соседи и родственники погибшего называли его «дедушкой» — он был бывшим полицейским, пожилым, но добрым человеком. Как выяснилось в ходе следствия, в последние годы Эвелин практически изолировала мужа от семьи, запрещала пускать в дом гостей и взяла под контроль семейный бизнес. Пара часто ссорилась из-за денег — женщина загнала общую фирму в долги.

В ночь убийства между супругами в очередной раз произошел конфликт. Согласно материалам дела, Эвелин плеснула воспламеняющуюся жидкость на спинку кресла, в котором сидел раздетый муж. Огонь мгновенно охватил его тело. Пожилой мужчина успел закричать: «Иви, помоги мне!» — но жена не пришла на помощь, а спокойно наблюдала, как он горит.

Лишь спустя несколько часов она набрала 911. При этом оператору женщина заявила, что не видела ничего необычного, а мужа, по ее словам, «поджег сигаретой он сам».

Следователей сразу насторожило несколько обстоятельств. Во-первых, пенсионерка вела себя абсолютно бесстрастно — не плакала, не кричала, отвечала монотонно, тогда как в такой ситуации от человека ждут истерики. Во-вторых, на теле погибшего были найдены яйца мух, что указывало на то, что тело пролежало на жаре не меньше нескольких часов. Это полностью опровергало версию о том, что женщина нашла мужа сразу после пожара.

На допросе Эвелин сначала отрицала вину, но когда ей предъявили неопровержимые доказательства, она взяла длинную паузу — по словам следователя, самую долгую в его карьере — и призналась: «Я сделала это». В тот момент она объяснила свой поступок тем, что устала ухаживать за больным мужем, а также просто от скуки.

Однако к предварительным слушаниям женщина отказалась от признания, заявив, что оговорила себя из-за биполярного расстройства и того, что перестала принимать лекарства. Судмедэкспертиза, впрочем, не нашла подтверждений тяжелого психического заболевания, которое могло бы повлиять на вменяемость подсудимой.

Суд присяжных признал Эвелин Зигерелли-Хендерсон виновной в убийстве второй степени, что в американском праве автоматически означает пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. При надевании наручников шериф использовал старые наручники её покойного мужа — бывшего полицейского.

«У неё открылись глаза, и до неё наконец дошло», — рассказал он журналистам.

Самым тяжелым моментом для осужденной стало выступление дочери погибшего. Лори Хендерсон посмотрела в глаза женщине, которая сожгла её отца, и спросила: «Как ты могла так поступить с тем, кто тебя любил и дал тебе всё?» По словам очевидцев, только тогда Эвелин впервые подняла голову и на ее лице появилось подобие раскаяния.