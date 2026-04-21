В Бурятии при восхождении на гору Мунку-Сардык погибли опытные альпинисты и владелец турфирмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

По данным ведомства, группа туристов, в которую входили 15 человек в возрасте от 30 до 56 лет, 20 апреля поднялась на гору, сделала фотографии. Путешественники были зарегистрированы в МЧС, должны были вернуться 22 апреля.

Во время спуска у группы порвалась связка, из-за чего туристы получили травмы и погибли от переохлаждения.

«В ночь на 21 апреля несколько человек спустились и оставили записку в кафе на Белом Иркуте, что трое погибли от переохлаждения, и обратно ушли к своим товарищам», — уточнил зампредседателя правительства Бурятии Иван Альхеев.

Владелец кафе Жаргал Осохеев рассказал, что группа пришла в 4 утра. Его жена добавила, что ветер в горах был очень сильным, но туристы уговорили инструктора подняться на пик.

Альпинист рассказал об опасности горы в Бурятии, где погибли трое туристов

Информация о происшествии была передана в экстренные службы.

Во вторник, 21 апреля, к тургруппе выдвинулись спасатели — семь человек со всем необходимым оборудованием. Использование авиации в указанной местности для спасательной операции невозможно из-за плохих погодных условий.

На месте специалисты обнаружили тела 41-летней Ольги Х., 43-летней Татьяны Ш. и 43-летнего Евгения К. Все они ранее участвовали в восхождениях на горные склоны, а Татьяна руководила туристическим агентством в Красноярске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее спасатель международного класса Егор Дульнев сообщил, что альпинисты, погибшие в Бурятии, могли быть недостаточно тепло одеты.