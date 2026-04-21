Женщина из мести обвинила знакомого в изнасиловании

В селе Шелаболиха Алтайского края местная жительница предстанет перед судом за ложное обвинение знакомого в попытке изнасилования. Женщина обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях приятеля. Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов быстро установили, что информация не соответствует действительности. Об этом передают в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как выяснилось, конфликт между приятелями вспыхнул во время совместного распития спиртных напитков. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, включил музыку на полную громкость, что вызвало сильное раздражение у хозяйки дома. Именно это послужило причиной ссоры, а не сексуальное домогательство.

В ходе разбирательства полицейские установили, что мужчина не совершал никаких противоправных действий. Женщина намеренно оговорила знакомого, желая отомстить ему за доставленные неудобства. Кроме того, она рассчитывала, что после её заявления приятеля увезут из дома, и конфликт будет исчерпан.

Мировой судья Шелаболихинского района рассмотрел дело и признал сельчанку виновной по статье 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (заведомо ложный вызов спецслужб). Суд учёл характер нарушения и отсутствие тяжких последствий.

В качестве наказания женщине назначен штраф в размере одной тысячи рублей. Постановление может быть обжаловано в установленном порядке. Подобные случаи ложных доносов не только отвлекают ресурсы полиции, но и дискредитируют реальных жертв преступлений.