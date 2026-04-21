Уголовное дело возбудили против отца, метнувшего нож в живот ребенка

В Одинцовском городском округе Московской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. По данным следствия, он систематически применял опасные методы в ходе физической подготовки детей. В частности, мужчина бросал нож в область живота ребёнка с определённой высоты. Информация об этом появилась в средствах массовой информации и социальных сетях, после чего была организована доследственная проверка.

© Московский Комсомолец

Следователи территориального отдела ГСУ СК России по Московской области инициировали уголовное производство по факту жестокого обращения с несовершеннолетними. Дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Таким образом, фигуранту вменяют в вину не только применение насилия, но и ненадлежащее выполнение родительских функций.

В правоохранительных органах отметили, что непосредственных заявлений от потерпевших или их законных представителей в полицию не поступало. Поводом для начала процессуальной проверки стала именно публикация видеозаписи противоправных действий в интернете, которая вызвала широкий общественный резонанс. На кадрах было видно, как взрослый мужчина прицельно бросает нож в ребёнка, используя это как элемент тренировки.

Прокуратура и Главное управление МВД по Московской области также организовали собственные проверки по факту инцидента. В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобные методы физической подготовки несовершеннолетних являются недопустимыми и могут квалифицироваться как жестокое обращение, угрожающее жизни и здоровью детей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают возможных свидетелей и оценивают степень тяжести вреда, причинённого ребёнку. Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы по совокупности предъявленных обвинений.