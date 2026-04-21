Альпинист рассказал об опасности горы в Бурятии, где погибли трое туристов

В Бурятии при спуске с горы Мунку-Сардык погибли трое туристов. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. Чем опасен один из самых известных горных маршрутов в Сибири и что могло стать причиной произошедшего рассказал мастер спорта по альпинизму и инструктор второй категории Владимир Гунько в беседе с MK.Ru.

О трагедии стало известно 21 апреля. По информации следствия, группа из 15 человек приехала в поселок Монды из Красноярска и 18 апреля начала восхождение, Вернуться они хотели 22 апреля, но уже ночью 21-го несколько участников группы спустились к дороге, сообщили о погибших в записке и вернулись обратно.

Утром владелец кафе передал информацию спасателям, после чего началась поисково-спасательная операция. Сейчас начато расследование уголовного дела по факту их гибели.

Эксперт подчеркнул, что горы - это всегда опасно, независимо от категории сложности маршрута. Те, кто отправляется в горы, должны осознавать риски, а гиды и руководители групп обязаны информировать участников о возможных опасностях.

Мунку-Сардык, расположенный в Бурятии на границе с Монголией, достигает высоты около 3,5 тысячи метров. Это маршрут первой категории сложности - начальный уровень в альпинизме. При этом даже такой маршрут не гарантирует безопасность: гора достаточно высокая и сложная, особенно в условиях ранней весны, когда погода может быстро меняться с плюсовой на минусовую. По словам инструктора, главная опасность здесь это не технические сложности, а погода. Восхождение может быть опасным как на подъеме, так и на спуске из‑за возможных лавин, срывов на снежных склонах и камнепадов.

Мунку-Сардык очень популярен, особенно в майские праздники, когда сюда приезжают тысячи туристов со всей страны. Из-за этого появилась версия, что туристы могли погибнуть из‑за ожидания спуска другой группы на маршруте. Но специалист отметил, что, скорее всего, это не относится к данной группе. Сейчас еще не сезон майских праздников, и большого потока туристов нет - основной наплыв ожидается через неделю. По мнению эксперта, даже если бы на маршруте возникла задержка, она не должна была привести к переохлаждению, поэтому причина трагедии, вероятно, кроется в других обстоятельствах.

На вопрос о том, почему группа замерзла, несмотря на то, что шла вместе, инструктор ответил, что пока нет точной информации о произошедшем. Так как группа все еще в горах, детали происшествия неизвестны. Поэтому надо дождаться официальной информации и результатов расследования.