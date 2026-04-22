Жительницу Краснодара осудили на 10,5 года за шпионаж в пользу Украины

Краснодарский краевой суд признал виновной гражданку Украины в шпионажу в пользу Службу безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«Гражданка Украины в декабре 2024 года вступила в контакт с представителями СБУ, по указанию которых собирала и передавала информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры», — говорится в релизе.

Суд назначил ей наказание в виде 10,5 года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

В марте другую жительницу Краснодара приговорили к 12 годам колонии за госизмену. В 2022 году она перевела на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) две тысячи рублей.

Недавно жительницу города Токмак в Запорожской области приговорили к 13 годам лишения свободы, признав виновной в государственной измене. Она перевела на нужды украинской армии 24 тысячи рублей.