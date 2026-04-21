Украинку задержали при попытке продать шестилетнего сына

На Волыни на северо-западе Украины 39-летняя жительница Луцкого района попыталась продать своего шестилетнего сына за 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»), после чего ее задержала национальная полиция. Об этом сообщили местные СМИ.

Безработная женщина пыталась продать ребенка, чтобы улучшить материальное положение. Правоохранители задержали ее во время передачи денег в одном из заведений Луцка. Мальчика поместили в детский центр, на данный момент с ним работают психологи.

Мать ребенка обвинили в торговле людьми — за это преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы. У женщины уже были проблемы с законом, сейчас она находится под арестом, передает Газета.Ru.

14 февраля неизвестные попытались продать в Сети двухнедельную новорожденную девочку на востоке Москвы. Правоохранители задержали преступников во время того, как они пытались продать ребенка. После задержания злоумышленников девочку передали врачам, и, по предварительной информации, здоровью ребенка ничего не угрожает.