Громкие задержания в РФ сегодня: криминальный авторитет, чиновница и мошенники

21 апреля в России случился сразу ряд громких задержаний. Рассказываем, кто оказался в поле зрения правоохранителей и в чем подозревают фигурантов.

Гендиректор крупного издательства

Гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает «Известия».

Правоохранители пришли с обысками к менеджменту издательской группы «Эксмо-Аст». По информации издания, холдинг подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ-литературы* среди несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»)

Мошенники в Ярославской области

В Ярославской области силовики накрыли три преступные группы, помогавшие украинским телефонным мошенникам вымогать деньги у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, злоумышленники помогали украинским кол-центрам в краже средств для их последующего использования в интересах ВСУ. Они обеспечивали работу сим-боксов, которые позволяли украинцам звонить россиянам.

Во время обысков у фигурантов изъяли четыре сим-бокса, более двух тысяч сим-карт и другое оборудование. Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»). Подозреваемых отправили под стражу.

Глава отделения «Яблока» в Карелии

В Петрозаводске задержали главу карельского отделения партии «Яблоко» Эмилию Слабунову. Как сообщает пресс-служба партии, поводом стал протокол об административном правонарушении о «демонстрации экстремистской символики» (20.3 КоАП РФ) за пост от 20 августа 2020 года в Telegram.

Полиция пришла к Слабуновой утром 21 апреля. В «Яблоке» утверждают, что в указанный день глава отделения не делала каких-либо публикаций. Политика доставили в суд.

Криминальный авторитет из Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали 40-летнего жителя Пыть-Яха. Как сообщает Ugra-news.ru, мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии.

По информации полиции, ранее судимый мужчина в 2018 года получил статус «положенца» и контролировал территорию Пыть-Яха и Радужного. Он оказывал покровительство представителям криминальной среды и участвовал в разрешении конфликтов.

При обыске у мужчины изъяли шесть телефонов, планшет, роутер, записи и предмет, похожий на автомат Калашникова. Подозреваемый находится под стражей.

