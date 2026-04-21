Громкие задержания в РФ сегодня: криминальный авторитет, чиновница и мошенники
21 апреля в России случился сразу ряд громких задержаний. Рассказываем, кто оказался в поле зрения правоохранителей и в чем подозревают фигурантов.
Гендиректор крупного издательства
Гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает «Известия».
Правоохранители пришли с обысками к менеджменту издательской группы «Эксмо-Аст». По информации издания, холдинг подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ-литературы* среди несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»)
Мошенники в Ярославской области
В Ярославской области силовики накрыли три преступные группы, помогавшие украинским телефонным мошенникам вымогать деньги у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, злоумышленники помогали украинским кол-центрам в краже средств для их последующего использования в интересах ВСУ. Они обеспечивали работу сим-боксов, которые позволяли украинцам звонить россиянам.
Во время обысков у фигурантов изъяли четыре сим-бокса, более двух тысяч сим-карт и другое оборудование. Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»). Подозреваемых отправили под стражу.
Глава отделения «Яблока» в Карелии
В Петрозаводске задержали главу карельского отделения партии «Яблоко» Эмилию Слабунову. Как сообщает пресс-служба партии, поводом стал протокол об административном правонарушении о «демонстрации экстремистской символики» (20.3 КоАП РФ) за пост от 20 августа 2020 года в Telegram.
Полиция пришла к Слабуновой утром 21 апреля. В «Яблоке» утверждают, что в указанный день глава отделения не делала каких-либо публикаций. Политика доставили в суд.
Криминальный авторитет из Югры
В Ханты-Мансийском автономном округе задержали 40-летнего жителя Пыть-Яха. Как сообщает Ugra-news.ru, мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии.
По информации полиции, ранее судимый мужчина в 2018 года получил статус «положенца» и контролировал территорию Пыть-Яха и Радужного. Он оказывал покровительство представителям криминальной среды и участвовал в разрешении конфликтов.
При обыске у мужчины изъяли шесть телефонов, планшет, роутер, записи и предмет, похожий на автомат Калашникова. Подозреваемый находится под стражей.
