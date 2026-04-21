Россиянина осудили за опубликованную фотографию кота

В Сочи осудили мужчину за фотографии с «Котольфом Китлером». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе районного суда.

Он признан виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») КоАП РФ.

Как установил суд, житель города Сочи в своем аккаунте мессенджера Telegram разместил публикацию с демонстрацией символики «Котольф Китлер», которая является нацистской атрибутикой, использовавшейся Третим Рейхом. Ее демонстрация запрещена на территории России.

На снимке изображен кот с особой бело-черной расцветкой, напоминающей усы и челку Гитлера. Мужчина полностью признал вину в совершении административного правонарушения.

Суд признал его виновным и назначил административный штраф в размере тысячи рублей.

