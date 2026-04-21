Экс-судью из Тамбова Дробышеву оштрафовали на 600 тысяч рублей

Тамбовский областной суд признал бывшую судью Тамбовского районного суда Елену Дробышеву виновной в вынесении заведомо неправосудных решений. Об этом сообщает ТАСС.

Дробывшева была признана виновной в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта). Согласно приговору, который огласила судья Елена Хворова, Дробышевой назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Суд также оставил в силе арест имущества Дробышевой на сумму свыше 2 млн рублей до момента уплаты назначенного штрафа. Выступить с последним словом в суде 21 апреля фигурантка отказалась.

В октябре 2021 года, отдыхая в ведомственном санатории Сочи, Дробышева в удаленном формате через видеоконференцсвязь приняла десять судебных актов по делам, подлежавшим рассмотрению в Тамбовском районном суде. Обладательница 15-летнего стажа работы в судебной системе была досрочно лишена полномочий решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Ранее россиянин получил штраф за мем с «Котольфом Китлером».