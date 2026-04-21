Названа стоимость смертельного тура в горах Бурятии

Туристы из Красноярска могли заплатить за восхождение на гору в Республике Бурятия от 18 до 25 тысяч рублей. Стоимость смертельного похода сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, туристов встретили на вокзале Иркутска, а затем повезли их в поселок Монды, откуда они отправились в горы 18 апреля. Как стало известно, группу вел 38-летний инструктор, который готовился к покорению вершины высотой 3,4 тысячи метров месяц.

Туристы планировали вернуться 22 апреля, однако во время похода возникли проблемы: альпинисты застряли на «подушке» Мунку-Сардыка в Бурятии. Также известно, что во время восхождения на вершину испортилась погода: температура воздуха упала до -10 градусов, начался мокрый снег. По предварительной информации, у группы оборвалась связка, в результате чего трое человек получили несовместимые с жизнью травмы.

По данным Следственного комитета (СК) России по региону, ночью 21 апреля несколько туристов спустились к автомобильной трассе у подножия гор и оставили в придорожном кафе записку, в тексте которой говорилось о трагедии. После этого они обратно поднялись к месту происшествия. К ним на помощь был направлен отряд спасателей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее туристы на Камчатке погибли от переохлаждения из-за неправильной оценки погодных условий.