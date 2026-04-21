Суд оштрафовал иноагента Маркова* на 45 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Сергея Маркова* за нарушение порядка деятельности иноагента.

Как пишет РИА Новости, он не ставил необходимую маркировку в Telegram-канале.

«Признать Маркова виновным… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей», — заявила судья.

Сам иноагент вину не признал и заявил, что материалы без маркировки появились в канале из-за взлома. По его словам, злоумышленники якобы четыре месяца ждали, а потом «точечно убрали маркировку с двух старых постов»

Ранее Мировой судья участка №349 в Москве заочно оштрафовал иноагента Алишера Моргенштерна* на 7 млн рублей.

* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.