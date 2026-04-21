Задержан гендиректор издательства «Эксмо»

В Москве правоохранительные органы проводят обыски у менеджмента издательской группы «Эксмо-Аст»». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, холдинг подозревают в разработке схемы по распространению ЛГБТ-литературы («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди несовершеннолетних. РЕН ТВ также утверждает, что задержан гендиректор компании Евгений Капьев.

«Известия» в свою очередь пишут, что расследование связано с распространением ЛГБТ-романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елены Прокашевой (псевдоним — Елена Малисова, признана в РФ иноагентом) и Екатерины Дудко (псевдоним — Катерина Сильванова, признана в РФ иноагентом), а также другие другие ЛГБТ-произведения.

Помимо того, «Известия» напоминают, что в 2018 году издательства Popcorn Books и «Индивидуум принт», входящие в издательскую группу группы «Эксмо», получили инвестиционную поддержку ирландского книжного сервиса и начали продвигать ЛГБТ-литературу, ориентированную на подростков.

В мае 2025 года правоохранители задержали в Москве трех сотрудников издательства «Индивидуум принт» по делу о пропаганде ЛГБТ. Речь идет о Дмитрии Протопопове, директоре по продажам издательства Павле Иванове (признан в РФ иностранным агентом) и менеджере склада Артеме Вахляеве. Их отправили под домашний арест.

