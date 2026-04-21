Тайна поисков Усольцевых: зачем волонтеры вновь поехали туда, где исчезла семья

Добровольцы рассказали, чем занимались там, где еще осенью пропала семья Усольцевых с маленьким ребенком.

В Красноярском крае завершился еще один этап поисков таинственно исчезнувшей семьи Усольцевых. Впервые с осени 2025 года к профессионалам подключились ребята из добровольческого отряда. Журналистам krsk.aif.ru удалось выяснить, чем именно занимались на месте поисковики из "ЛизыАлерт".

Когда следователи объявили о новом этапе поисков и упомянули дроны, сразу стало понятно, что без волонтеров тут не обошлось, ведь обычно именно они управляют такой техникой. Так и оказалось: на Кутурчинское Белогорье с 17 по 19 апреля выезжали ребята из "ЛизыАлерт".

Правда, в самом отряде сразу уточнили, что это еще не полноценные поиски, а только активная подготовка к ним.

– В рамках выезда поисковики изучали местность на предмет её доступности для пеших групп. Также с использованием новейшего оборудования, полученного от Центра поиска пропавших людей Красноярского края, – беспилотного комплекса – были проведены испытания условий для работы БПЛА, в том числе на возвышенностях и при текущих погодных условиях, – рассказали в отряде.

В итоге свою задачу волонтеры выполнили, и теперь есть четкое понимание, как дальше искать Усольцевых.

В пресс-службе "ЛизыАлерт" поделились с журналистами, что снега там сейчас очень много, местами до двух метров. Так что пока не потеплеет, отправлять туда людей пешком просто нет смысла. Если поиски решат продолжить в ближайшее время, то мониторить район будут исключительно с помощью дронов.

Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной и стареньким корги отправились прогуляться по туристическому маршруту возле Минской Петли еще 28 сентября 2025 года. Тогда они бесследно исчезли.