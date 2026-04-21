Названа возможная ошибка погибших в Бурятии альпинистов

Спасатель международного класса Егор Дульнев предположил, что альпинисты, погибшие в Бурятии, могли быть недостаточно тепло одеты. Об этом он рассказал News.ru.

Двадцать первого апреля в управлении МЧС по Бурятии сообщили о гибели трех человек в районе горы Мунку-Сардык в Окинском районе. По предварительным данным, альпинисты погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы.

«Совершающий восхождение может переохладиться в любое время года», - объяснил Дульнев.

Спасатель добавил, что существуют как летний, так и зимний сезон альпинизма. Он указал, что ограничений по восхождению в зависимости от сезона нет, но альпинисты должны быть предупреждены об обстоятельствах, которые могут их ожидать.

«В данном случае, видимо, у погибших в Бурятии альпинистов не было подходящей одежды», - заключил Дульнев.

СМИ писали, что туристы застряли на участке перед крутым скально-ледовым склоном, где не было защиты от ветра.