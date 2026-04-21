Убивший студентку историк-расчленитель Соколов попросился на свободу

Историк Олег Соколов, осуждённый за убийство и расчленение своей аспирантки, подал прошение о замене оставшегося срока на принудительные работы. Соответствующая информация появилась в картотеке районного суда Петербурга.

Соколов отбыл половину назначенного ему наказания. Напомним, в 2020 году суд приговорил историка к 12,5 годам колонии за убийство Анастасии Ещенко.

Преступление было совершено в 2019 году. Доцента задержали после того, как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и пистолет.

В квартире историка обнаружили расчленённые останки аспирантки. По версии следствия, они встречались, и девушка пыталась разорвать отношения с агрессором. Сам Соколов утверждал, что убил её в состоянии «полного умопомрачения».