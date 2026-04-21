Спасатели добрались до места тургруппы на горе в Бурятии

Сотрудникам МЧС удалось добраться до туристической группы из Красноярска, застрявшей в горах Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по республике.

© СК РФ

«Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прибыли на место происшествия. Проводится осмотр места», — говорится в публикации.

Также в спасатели подтвердили, что выжить в горах не удалось двум мужчинам и одной женщине.

До этого Telegram-канал Baza рассказал, что возможной причиной трагедии с альпинистами могла стать порванная связка (Связка в альпинизме — группа из 2-3 человек, соединенных веревкой для безопасного передвижения по сложному горному рельефу) при восхождении на вершину горы.

Туристы из Красноярска отправились на вершину Восточного Саяна — Мунку-Сардык в сопровождении профессионального гида. Кроме того, сам маршрут не являлся сложным и не предполагал наличия опыта или особой подготовки. Все обучение по работе с кошками и ледорубом в таких походах проводится на месте. Туристическая группа должна была преодолеть путь около 24 километров и подняться на высоту более двух тысяч метров.

