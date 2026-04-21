Лобовое стекло треснуло в кабине пилотов во время рейса

Лобовое стекло треснуло в кабине пилотов самолета, выполнявшего рейс из Москвы на Пхукет. Об этом сообщает Shot.

© Вечерняя Москва

Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air вылетел из Внуково поздно вечером, однако примерно через полтора часа экипаж принял решение развернуть борт.

Сообщается, что самолет сменил курс над Самарской областью после повреждения стекла в кабине пилотов. При этом сигнал бедствия не подавался, лайнер благополучно вернулся во Внуково.

В авиакомпании уточнили, что спустя около трех часов пассажиров отправили в Таиланд резервным самолетом, передает Telegram-канал.

Другой случай произошел в США, где пассажирский лайнер авиакомпании Air Canada столкнулся с автомобилем экстренной службы на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. После удара лайнер «присел» на хвост, получив значительные повреждения носовой части фюзеляжа.

Самолет американской авиакомпании United Airlines Boeing 737 MAX 8, который летел из Нью-Джерси в Джексонвилл, ранее экстренно вернулся в аэропорт отправления из-за столкновения с птицей, которая разбила лобовое стекло в кабине пилотов.