В подмосковном Одинцово 53-летний многодетный отец бросил нож в живот девятилетнему сыну, чтобы проверить его пресс. Свои действия мужчина снял на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На записи видно маленького мальчика с оголенным животом, лежащего на полу квартиры. Голос за кадром говорит, что ребенку девять лет и они начинают практики. По словам мужчины, его дочь в этом возрасте «ходила по стеклам и ножи отражала». Для проверки остроты ножа отец сначала сбрасывает его на пол, и тот вонзается в деревянную поверхность. Затем он поднимает нож над сыном и сбрасывает с метровой высоты.

«Кидаю нож с большой высоты. Ему в живот», — комментирует оператор и отпускает предмет.

Судя по записи, ребенок в результате такого эксперимента травм не получил.

Как выяснили журналисты, житель одинцовского села Жаворонки начал проводить для своих троих детей опасные тренировки после того, как в 2024 году в населенном пункте сгорела спортивная школа. Сам он считает, что эти упражнения морально закаляют. По словам мужчины, в детстве он получил подобный опыт. При этом опрошенные Mash терапевты сошлись во мнении, что серьезная травма в результате таких испытаний — вопрос времени.

Ранее в подмосковном Пушкино женщина в воспитательных целях метнула нож в колено десятилетней дочери. Как позже россиянка заявила полиции, таким образом она решила наказать третьеклассницу за плохую успеваемость в школе.