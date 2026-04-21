Суд начал рассмотрение дела о гибели новорожденного ребенка блогерши Айши

Савеловский суд столицы начал рассматривать уголовное дело о гибели новорожденного ребенка блогерши Айши Чигги. В смерти младенца обвиняют акушерку Наталию Котлар. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

© Вечерняя Москва

— Савеловский районный суд города Москвы 20 апреля 2026 года приступил к рассмотрению дела в отношении Котлар Наталии Людвиговны, обвиняемой в незаконном осуществлении медицинской деятельности без лицензии и в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В ходе заседания фигурантка услышала обвинительное заключение.

Блогерша Айша родила ребенка 14 декабря прошлого года. Девушка приняла решение рожать в своей квартире, а именно в бассейне. Для этого она воспользовалась услугами Котлар. Малыш появился на свет, но спустя время ему стало хуже. Акушерка не смогла спасти ребенка. Позднее женщину задержали. Следователи выяснили, что у Котлар нет высшего медицинского образования и квалификации в области акушерства и гинекологии. Какое наказание грозит обвиняемой и что известно об Айше — в материале «Вечерней Москвы».