Россиянин получил пулю из напечатанной на принтере ракетницы

Молодой человек попытался разнять драку в центре Санкт-Петербурга и сам стал жертвой нападения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все произошло на Владимирском проспекте. 21-летний мужчина заметил драку незнакомых людей и попытался ее разнять. В результате дебоширы избили его и выстрелили в его сторону, а затем скрылись на машине. Вскоре их задержали. В отношении нападавших возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. («Хулиганство с применением оружия»)

Как уточняет «Фонтанка», пистолет, из которого они стреляли, был напечатан на 3D-принтере. Ракетницу нашли под резиновым ковриком в машине во время задержания.

Ранее в Саранске полиция выявила подпольную оружейную мастерскую в туалете квартиры.