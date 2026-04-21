Названа причина сбоя на Сокольнической линии метро Москвы

Причиной сбоя в движении поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена стала техническая неисправность. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

"На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры". Причина - техническая неисправность одного из составов на участке линии. Данный состав находится на сервисном обслуживании компании производителя", - говорит в сообщении департамента в Max.

Отмечается, что безопасности пассажиров ничего не угрожало.

"Сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию", - уточняет в сообщении.

Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения на линии метро.