Выносившая решения с курорта экс-судья из Тамбова отказалась от последнего слова

Бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева, обвиняемая в вынесении заведомо неправосудных решений, отказалась выступать в суде с последним словом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отказываюсь", - сказала Дробышева.

Бывшая судья, проработавшая на своей должности 15 лет, была лишена полномочий решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ. По версии следствия, осенью 2021 года Дробышева, находясь на отдыхе в ведомственном санатории в Сочи, удаленно, с помощью видео-конференц-связи, вынесла 10 судебных решений по делам, которые должны были рассматриваться в Тамбовском районном суде. Она обвиняется в совершении 10 преступлений по ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта).

Ранее в суде Дробышева заявила, что не считает свои действия преступлением. Она также отметила, что стороны были должным образом уведомлены, а впоследствии по пересмотренным делам были вынесены аналогичные решения, что, по ее мнению, подтверждает их законность по существу. Гособвинение просило назначить Дробышевой наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также сохранить наложение ареста на имущество в размере свыше 2 млн рублей до исполнения наказания в виде выплаты штрафа.