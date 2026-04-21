Более 20 поездов задержали в Ростовской области из-за повреждения инфраструктуры
В Ростовской области задерживаются 23 пассажирских поезда из-за повреждения инфраструктуры станции Персиановка в результате постороннего вмешательства. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
По данным перевозчика, задержки составляют до семи часов. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам помощь. Также ведется погрузка питания в вагоны на станциях, добавили в ФПК.
Среди задержанных составов — поезда «Москва — Адлер», «Санкт-Петербург — Кисловодск», «Москва — Новороссийск» и другие направления, говорится в сообщении.
Утром 21 апреля пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что повреждена контактная сеть на станции Персиановка. Уточняется, что инцидент произошел в 21:31 по московскому времени. Тогда в пресс-службе уточнили, что движение пригородных поездов сохраняется.