Станцию московского метро «Красные ворота» заволокло дымом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что перрон станции окутал дым. Отмечается, что возле станции находится автомобиль МЧС. Ее временно закрыли, а пассажиры эвакуируются.

В департаменте транспорта Москвы сообщали, что движения не было между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Позднее движение восстановили между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского». Пассажиров призвали пользоваться бесплатными автобусами «КМ», альтернативными линиями метро, трамваями и другим транспортом.