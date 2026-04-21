Названа причина приостановки движения на «красной» ветке метро в Москве

Причиной приостановки движения на «красной» ветке столичного метро стала неисправность поезда. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Движение на ветке приостановлено на участке «Сокольники» — «Парк Культуры». Отмечается, что неисправный состав находится на сервисном обслуживании производителя.

«Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию. Специалисты метрополитена уже работают на месте — принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения», — добавили в департаменте.

Пассажиров призвали использовать альтернативные маршруты для проезда. Это другие линии метро, бесплатные автобусы «КМ», которые идут от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская», а также трамваи.

Ранее очевидцы сообщили, что станцию московского метро «Красные ворота» заволокло дымом. Отмечалось, что возле входа находился автомобиль МЧС.