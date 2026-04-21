Мать удерживаемой в Мексике россиянки рассказала о новых деталях в деле

Мать 17-летней Кристины Романовой, которую с сентября 2023 года удерживают в Мексике, рассказала РЕН ТВ о сдвигах в деле. По словам Марины, ситуация складывается в их пользу: прилетел комиссар ООН, история активно освещается в СМИ, и те, кто удерживает ребенка, оказались в безвыходном положении.

Женщина уверена, что девочку придется либо вернуть в Россию, либо передать матери. Она намерена продолжать борьбу и после возвращения дочери обратиться к медикам, чтобы зафиксировать новые свидетельства.

Кристину Романову забрали прямо из школы в Мехико в сентябре 2023 года. Люди в форме затащили ее в машину «детской опеки» DIFEM. В октябре 2024 года россиянку нашли в Тихуане. По словам матери, медицинские заключения подтвердили, что все это время девочку накачивали наркотиками и насиловали. В 2025 году российскому консулу удалось встретиться с заложницей, которая передала ему два письма, где сообщила, что ее могут продать в рабство.

В МИД заявили о желании несовершеннолетней россиянки остаться в Мексике

Накануне посла Мексики вызвали в МИД РФ. Ведомство сообщило, что в ходе следственного опроса Кристина выразила намерение остаться для проживания в Мексике. Мать девушки не теряет надежды добиться возвращения дочери и продолжит бороться.