Суд арестовал иностранца за изнасилование женщины в бытовке в Москве

Столичный суд арестовал 42-летнего иностранца, который изнасиловал женщину в строительной бытовке на Ореховом бульваре. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Иностранец, по версии СК, изнасиловал потерпевшую в ночь с 12 на 13 апреля. Тогда мужчина был пьян. Впоследствии женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника, ему предъявили обвинение.

Ранее следователи установили личность мужчины, изнасиловавшего девушку в Москве в 2018 году. Им оказался иностранец, отбывающий наказание за совершение других преступлений. Подозреваемого доставили в столицу. В конце марта СК завершил расследование и направил материалы дела в суд.