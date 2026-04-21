Дочь пропавшей в море женщины заподозрила отчима в расправе над ней

Дочь женщины из США, бесследно исчезнувшей в море у берегов Багамских островов, публично обвинила своего отчима в умышленной расправе. Об этом сообщает People.

28-летняя Карли Эйлсуорт, дочь пропавшей Линетт Хукер, заподозрила отчима в преступном умысле после того, как полиция арестовала, а затем отпустила его. Брайан Хукер, 59-летний супруг Линетт, утверждает, что 4 апреля его жена, управлявшая небольшой лодкой, выпала за борт во время шторма вместе с ключами от зажигания. Ее останки до сих пор не нашли. Однако падчерица не верит этой версии, указывая на то, что Линетт была опытной пловчихой, а сам Брайан ранее якобы угрожал сбросить ее за борт.

«Я надеюсь, что это был просто несчастный случай, но сейчас мне трудно в это поверить», — заявила Эйлсуорт в интервью.

Американка также отметила, что отношения ее матери и отчима были напряжеными, и он неоднократно применял к ней физическую силу. Адвокат Брайана Хукера назвал обвинения «категорически ложными», а сам мужчина, покинув Багамы, заявил, что у него «разбито сердце» от потери жены.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны жены, у которой были проблемы с контролем гнева.