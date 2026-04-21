Миллионы могли уйти в ОАЭ: У Блиновской ищут активы в Дубае

В ближайшее время власти ОАЭ могут передать в Арбитражный суд Москвы сведения о зарубежном имуществе блогера Елены Блиновской, осужденной за крупное мошенничество. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилась "РГ".

Суд постановил направить через Минюст и МИД России судебные поручения в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов. Запросы касаются не только самой Блиновской, но и ее супруга, детей, родителей и брата. Речь идет о предоставлении сведений об имуществе, счетах и финансовых операциях за период с 2014 года.

Основанием для обращения стали переводы в адрес иностранных застройщиков, которые выявил финансовый управляющий при изучении документов дела. В частности, в 2022 году Блиновская осуществляла платежи в адрес компаний Seven City JLT и DAMAC, работающих на рынке недвижимости в Дубае. Общая сумма переводов составила десятки тысяч долларов.

По мнению управляющего, это может говорить о наличии у должника недвижимости или иных активов на территории ОАЭ. Суд пришел к выводу, что необходимо запросить эти сведения, чтобы установить реальный объем имущества должника и понять, может ли оно быть использовано для погашения долгов.

При этом отдельно отмечается, что активы могли быть оформлены на третьих лиц, в том числе на близких родственников. Этот прием нередко используется как способ сокрытия имущества от кредиторов. В случае подтверждения такие сделки могут быть оспорены, а имущество возвращено в конкурсную массу.

Ожидается, что полученные из-за рубежа данные позволят более полно оценить финансовое положение должника и окажут влияние на дальнейший ход процедуры банкротства.

Напомним, Елена Блиновская проходит процедуру банкротства из-за налоговых долгов. Ранее суд уже арестовывал ее имущество и активы, а также рассматривал вопросы, связанные с финансовыми операциями семьи. В отношении ее супруга Алексея Блиновского отдельное дело о банкротстве ранее было приостановлено.