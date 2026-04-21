Записка о замерзших в горах Бурятии попала на видео

Записку о замерзших в горах Бурятии туристах показал Следственный комитет (СК) России. Видео предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видны горы в снегу, туристическая база, записка с просьбой об эвакуации, трое туристов найдены без признаков жизни.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни») и выдвинулись к базовому лагерю туристической группы для первоначальных следственных действий на месте.

По данным следствия, 15 туристов из Красноярска прибыли в поселок Монды для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря, планируя вернуться через четыре дня. Однако в ночь на 21 апреля несколько человек вышли к автотрассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о трагедии с товарищами. После чего вернулись к месту происшествия. Владелец кафе утром передал сообщение, и к туристам отправился отряд спасателей.