Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Ярославле трех пособников мошеннических кол-центров Украины, занимающихся хищением средств россиян. Оперативное видео опубликовал ТАСС.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые приказывают лечь на пол полуголым подозреваемым. В их квартирах проводятся обыски, показано оборудование, sim-карты.

В центре общественных связей ФСБ России сообщили, что на территории Ярославской области действовали три межрегиональные преступные группы, которые содействовали украинским кол-центрам в мошенничестве и вымогательстве денег у россиян. Они обеспечивали работу виртуальной телефонной станции, через которую мошенники звонили гражданам. В ходе обысков изъято четыре sim-бокса, 2000 sim-карт. Возбуждены три уголовных дела. Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит также обвинение в госизмене.

