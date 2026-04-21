Два самолета чуть не столкнулись в воздухе над аэропортом

Федеральное управление гражданской авиации США инициировало расследование инцидента, который едва не привёл к столкновению двух пассажирских самолётов авиакомпании Southwest Airlines. Об этом сообщил телеканал АВС. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря вовремя сработавшим системам безопасности.

Вечером в минувшую субботу в международном аэропорту Нэшвилла (штат Теннесси) один из бортов выполнял посадку в условиях порывистого ветра. Диспетчеры приняли решение отправить лайнер на второй круг и назначили для него другую взлётно-посадочную полосу. Однако в этот момент с соседней полосы уже взлетал другой самолёт той же компании.

Воздушные суда оказались в опасной близости друг от друга. Расстояние между ними сократилось до примерно 150 метров, что критически мало для авиации. Ситуация стала потенциально катастрофической.

Бортовые системы предупреждения о столкновении сработали в кабинах обоих пилотов. Только благодаря этому экипажи смогли предпринять экстренные манёвры и развести лайнеры в разные стороны. В противном случае инцидент мог бы закончиться трагедией.

В настоящее время специалисты FAA выясняют все обстоятельства произошедшего, включая действия диспетчерской службы и соблюдение экипажами инструкций. По результатам проверки будут сделаны выводы и, возможно, изменены процедуры работы в аэропорту Нэшвилла.