Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к 5 годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам колонии общего режима. Об этом стало известно во вторник, 21 апреля. Его признали виновным по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

© Вечерняя Москва

Как установил суд, Аллаяров в апреле 2024 года договорился со своим дядей, сотрудником полиции Андреем Карповым, о передаче оперативных сводок для подготовки эксклюзивных материалов. Общая сумма переданных средств, по данным следствия, составила 120 тысяч рублей.

Сам журналист признал вину в апреле 2026 года, пояснив, что изначально воспринимал происходящее как работу с источником и не придавал значения последствиям. Позже он заявил, что считает свои действия ошибочными, передает «Коммерсантъ».

Обыски в редакции Ura.ru прошли в начале июня прошлого года. Правоохранители также поймали Карпова, получившего взятку. Впоследствии суд арестовал главного подозреваемого.