Мощный взрыв прогремел на ТЭЦ промышленного предприятия

В столице Румынии произошло чрезвычайное происшествие на промышленном объекте. На теплоэлектроцентрали CET Vest, расположенной в Бухаресте, прогремел мощный взрыв. Информацию об инциденте распространил местный телеканал Antena 3, привлекший внимание общественности к случившемуся.

По уточнённым данным телеканала Digi24, на предприятии загорелись два трансформатора. Причины возгорания и последующего взрыва пока не называются. На месте происшествия оперативно работают пожарные расчёты, которые оценивают обстановку и принимают меры по ликвидации огня.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат выступил с официальным заявлением. Он подчеркнул, что, к счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. По предварительным оценкам пожарных, распространения огня на другие объекты не предвидится, однако территория ТЭЦ остаётся под пристальным наблюдением.

Чиновник обратился к жителям близлежащих районов с важной рекомендацией. Он призвал граждан не открывать окна в своих домах, чтобы избежать попадания дыма в жилые помещения. Это стандартная мера предосторожности при подобных происшествиях на промышленных объектах, где возможно выделение вредных веществ в атмосферу.

На данный момент ситуация на теплоэлектроцентрали остаётся под контролем экстренных служб. Причины взрыва и загорания трансформаторов будут установлены в ходе специального расследования. О пострадавших или разрушениях за пределами ТЭЦ не сообщается.