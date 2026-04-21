Пьяный россиянин бросал цветочные горшки в прохожих из окна

В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который из окна своей квартиры бросал цветочные горшки на улицу. Инцидент произошёл на Большеохтинском проспекте. Обеспокоенные местные жители обратились в правоохранительные органы. Об этом пишет пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выбрасывал горшки с цветами из окна, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья случайных прохожих. На замечания соседей мужчина не реагировал и продолжал противоправные действия.

Сотрудники Росгвардии оперативно поднялись в квартиру и задержали хулигана. Им оказался 39-летний петербуржец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Несмотря на сопротивление, злоумышленник был усмирён.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении мужчины к административной или уголовной ответственности. Пострадавших среди граждан нет.