В Дагестане остаются подтопленными десятки жилых домов
В МЧС России заявили, что ситуация с паводком стабилизируется в Чечне и Дагестане, однако подтопленные дома всё ещё есть.
«В Дагестане в двух населённых пунктах остаются подтопленными 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и три участка автодорог», — говорится в заявлении ведомства в MAX.
Вместе с тем в Чечне вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области обострилась паводковая обстановка на реке Ишим.