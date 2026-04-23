В Дагестане остаются подтопленными десятки жилых домов

В МЧС России заявили, что ситуация с паводком стабилизируется в Чечне и Дагестане, однако подтопленные дома всё ещё есть.

«В Дагестане в двух населённых пунктах остаются подтопленными 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и три участка автодорог», — говорится в заявлении ведомства в MAX.

Вместе с тем в Чечне вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области обострилась паводковая обстановка на реке Ишим.