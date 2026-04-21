Армавирский городской суд вернул в собственность государства земли курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской республике (КЧР), которые были проданы незаконно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель незаконно распорядились государственной землей площадью 6 га в Зеленчукском районе КЧР.

«Рыночная стоимость земельного фонда, расположенного в предгорьях Большого Кавказского хребта, составляет 1,1 млрд рублей. Указанные земли относятся исключительно к федеральной собственности и не подлежат приватизации», — говорится в сообщении суда.

В материалах дела говорится, что бывшие чиновники передали земли курорта в собственность муниципалитета, а далее незаконно зарегистрировали их на своих родственников и знакомых. После этого они продавали земли по фиктивным сделкам по заниженным ценам.

В настоящее время на проданных землях стоят несколько отелей и строений, два из отелей — пятизвездочные. Их общая площадь составляет 27 тыс. кв. м.

В результате Армавирский суд обратил в собственность государства 25 земельных участков, восемь отелей, три жилых дома, 67 нежилых построек, шесть некапитальных строений и два объекта незавершенного строительства.

17 апреля суд в Санкт-Петербурге передал в федеральную собственность 26 квадрокоптеров на общую сумму свыше 13 млн рублей. Летательные аппараты прибыли в Россию из Китая на имя ИП Ковалева К. В., однако были изъяты, так как пересекли таможенную границу ЕАЭС с нарушениями. Получатель не стал обращаться за получением товара. Таможня попросила признать квадрокоптеры бесхозными, что и было сделано.

Ранее суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой.