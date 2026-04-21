В столице Румынии произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на тепловой электростанции (ТЭС) в Бухаресте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

В публикации уточняется, что на территории инфраструктурного объекта загорелись три трансформатора. Над местом происшествия поднялся столб дыма, но к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар.

По информации журналистов, ЧП случилось на одной из главных тепловых электростанций в столице Румынии.

15 апреля сильный взрыв произошел на одном из двух действующих австралийских нефтеперерабатывающих заводов, расположенном в районе города Джилонг в штате Виктория. Как выяснили журналисты ABC, огонь возник в цехе по производству моторного бензина. Помощник начальника пожарной охраны Майкл Макгиннесс рассказал, что в результате инцидента на территории объекта произошли несколько небольших взрывов. Предположительно, причиной послужила неисправность какого-то участка трубопровода или клапана. Сведения о пострадавших не поступали, на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

