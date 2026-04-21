В жилом доме на юго-западе Москвы, где снималась «Ирония судьбы», произошел пожар

В результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы пять человек получили ожоги и отравление. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам жильцов, причиной возгорания могли стать два маргинала, которые распивали в квартире спиртные напитки. Пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен. Пострадавшие отправлены в больницу.

Примечательно, что пожар произошел в доме на проспекте Вернадского, в котором проходили съемки кинокомедии «Ирония судьбы, или С легким паром!».

