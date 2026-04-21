Россиянин получил ранение при стрельбе возле пирамид Теотиуакан в Мексике

Гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории археологической зоны Теотиуакан в Мексике. Об этом сообщил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда.

"Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка", - цитирует его ТАСС, ссылаясь на видео выступления Кастаньеды, опубликованное в соцсети Х (заблокирована в РФ).

Агентство добавляет, что в посольстве РФ в Мехико дипломаты проверяют появившуюся информацию о ранении россиянина.

Ранее государственная система здравоохранения Мексики сообщила, что в результате стрельбы в Теотиуакане в штате Мехико пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

В ведомстве уточнили, что у четверых пострадавших огнестрельные ранения, у одного человека перелом, еще один проходит лечение в связи с растяжением связок и один - с панической атакой.

По данным кабинета безопасности Мексики, стрельбу на территории Теотиуаканай устроил неизвестный мужчина.